Juventus, le ultime in vista della Roma: dubbio Koopmeiners

Igor Tudor si prepara ad affontare la sua seconda gara sulla panchina della Juventus, in cui affronterà la Roma: dubbio Koopmeiners

Buona la prima per la Juventus di Igor Tudor, che ha superato il Genoa in casa per 1-0 grazie al gol di Yildiz nella 30ª giornata di Serie A.

Domenica 6 aprile i bianconeri saranno ospiti della Roma di Claudio Ranieri, che sta vivendo un grande periodo in campionato.

In gioco ci saranno punti importantissimi per la corsa Champions, che vede diverse squadre pienamente in corsa sia per il terzo che per il quarto posto in campionato.

Per questo Tudor sta studiando diverse soluzioni per cercare di mettere in difficoltà i giallorossi. Un dubbio, tra tutti, riguarda l’impiego o meno di Koopmeiners.

Juventus, le novità su Koopmeiners in vista della Roma

Secondo quanto riferito da Giovanni Guardalà, giornalista di Sky, Tudor starebbe provando diverse vesti per la sua nuova Juventus. Senza Gatti in difesa, uscito e fermatosi per infortunio contro il Genoa, dovrebbe essere Kalulu a prendere il posto del centrale italiano ex Frosinone.

Pochi cambi per quanto riguarda il resto della squadra, con l’undici visto all’Allianz contro la formazione di Vieira che dovrebbe essere riconfermato quasi tutto in blocco. Un quesito riguarda l’impiego o meno di Koopmeiners, che sembra non essersi ancora ritrovato. In caso di una sua assenza, son due le soluzioni studiate dal neo allenatore bianconero.

Le soluzioni

Una di queste riguarda la sostituzione “naturale” del ruolo vista anche per alcuni minuti contro il Genoa, ovvero quando Conceicao è entrato a sostituire il compagno di squadra olandese, mantenendo il 3-4-2-1 disegnato da Tudor.

Oppure, ma scelta più improbabile, l’allenatore ex Lazio potrebbe decidere di puntare sul tridente formato da Kolo Muani, Vlahovic e il giovane talento Yilidz in avanti, tutti e tre assieme dal primo minuto. Come detto una scelta forse rischiosa visto l’avversario, ma comunque possibile tra le fila bianconere.