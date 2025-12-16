La Juventus prepara la partita di campionato contro la Roma con Spalletti che potrebbe optare per la difesa a 4: le novità

Dopo la convincente vittoria contro il Bologna che ha risollevato la sua classifica, la Juventus è entrata nella settimana che porterà alla gara in casa contro la Roma.

Altro scontro diretto nei primi posti della Serie A per i bianconeri, con Luciano Spalletti che dopo il Napoli ritroverà un’altra sua vecchia squadra.

Intanto, Yildiz e compagni hanno avuto la giornata libera martedì 16 dicembre, con il gruppo che tornerà in campo mercoledì fino alla partita di sabato 20 dicembre all’Allianz Stadium.

Con la squalifica di Koopmeiners e il rientro di Rugani e Bremer, Luciano Spalletti potrebbe provare a cambiare il sistema tattico della sua squadra passando a una difesa iniziale a 4. Sarebbe la prima volta da quando siete sulla panchina bianconera.

Juventus, le ultime sulla difesa verso la Roma

Quella tra Juventus e Roma sarà una sfida importantissima per le due squadre, che potrebbe delineare il proprio futuro e le proprie ambizioni. Le due formazioni distano 4 punti in classifica, con i giallorossi a 30 e i bianconeri a 26 punti.

Spalletti dovrà fare a meno di Koopmeiners, diffidato e ammonito contro il Bologna. Ma ha già ritrovato Rugani e soprattutto Bremer, sceso in campo per una ventina di minuti al Dall’Ara. Per questo l’allenatore bianconero potrebbe provare un assetto a 4, ma tanto dipenderà dallo stato di forma del difensore brasiliano (che il club vuole far rientrare in maniera graduale). Dai prossimi allenamenti si potrà capire se questa intenzione potrà finalmente diventare realtà.