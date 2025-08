La Juventus in partenza per il ritiro in Germania: presenti Douglas Luiz e Weah

La Juventus si prepara al ritiro di Herzogenaurach, in Germania: presenti Douglas Luiz e Weah.

Dopo l’amichevole con la Reggiana, giocata questa mattina, la Juventus in partenza per il ritiro di Herzogenaurach, in Germania. La squadra bianconera ha trovato soltanto il pareggio nel match della Continassa: 2-2 con i gol di Conceiçao e Vlahovic.

La squadra di Igor Tudor è in partenza per il ritiro in Germania, dove si preparerà all’inizio del campionato in arrivo.

Nonostante le voci di mercato insistenti, confermate anche dal direttore generale Damien Comolli, Douglas Luiz e Timothy Weah sono presenti con il gruppo.

Il primo ha fatto discutere per la mancata presenza agli allenamenti nella prima settimana, il secondo è nel mirino del Marsiglia.

I convocati della Juventus per il ritiro in Germania

Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al ritiro di Herzogenaurach.

PORTIERI: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio

DIFENSORI: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Tiago Djalo, Rouhi, Scaglia, Gil Puche

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, Arthur, Adzic, Mckennie, Kostic, Thuram, Miretti, Weah, Douglas Luiz

ATTACCANTI: Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, David, Pietrelli

Presenti Douglas Luiz e Weah, nonostante le voci di mercato. Insieme a loro, i giocatori rientranti dal prestito come Arthur, Miretti e Tiago Djalo.