La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto del difensore centrale Daniele Rugani fino al 30 giugno 2028

La Juventus sta attraversando un momento di difficoltà, e la sconfitta per 2-0 contro il Como al Sinigaglia ne è la dimostrazione.

I bianconeri hanno palesato difficoltà in tutti i reparti, e in difesa l’assenza di Bremer sta pesando non poco.

Nel frattempo la Juventus ha reso noto il rinnovo di contratto di Daniele Rugani.

Il difensore centrale classe 1994 ha firmato fino al 30 giugno del 2028.

Il comunicato ufficiale del club

Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus: “La storia insieme continua: Daniele Rugani rinnova il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2028, legando sempre più il suo futuro e la sua carriera ai colori bianconeri.

Un cammino comune iniziato nel 2012, quando appena maggiorenne Daniele ha varcato per la prima volta i cancelli di Vinovo per indossare la maglia della Juventus, iniziando il suo percorso con la squadra Primavera.

Da lì in poi una crescita costante, in un continuo lavoro di maturazione che lo ha portato a essere l’uomo, il professionista e il calciatore che è oggi.

Tra i giocatori attualmente in rosa, Rugani è quello che ha vinto il maggior numero di match sia in Serie A (90) che tra tutte le competizioni (111) con la maglia della Juventus.

Esperienza e disponibilità che non vengono mai meno da parte di un giocatore che ha sempre saputo farsi trovare pronto, rappresentando una garanzia sul piano difensivo e anche in grado di togliersi qualche soddisfazione a livello offensivo – autore di 11 gol nelle sue 152 presenze totali con la Juventus.

Una storia fatta di vittorie e trofei, ma anche di capacità di sapersi rialzare dopo aver attraversato momenti difficili.

Una storia che andrà avanti, fino al 2028, insieme“.