La Juventus affronta in amichevole la Reggiana: ecco le formazioni ufficiali

Prima amichevole estiva per la Juventus di Igor Tudor. Oggi 2 agosto, alle ore 11.00, i bianconeri affronteranno la Reggiana allo Juventus Training Center.

Successivamente, Yildiz e compagni partiranno in direzione Herzogenaurach, in Germania, per il ritiro estivo. Lì, la Juve affronterà il Borussia Dortmund nella seconda amichevole estiva.

La Juventus è reduce dal Mondiale per Club. I bianconeri sono stati eliminati dalla competizione agli ottavi di finale contro il Real Madrid.

La formazione ufficiale della Juve hanno riservato alcune sorprese. In difesa torna titolare Bremer dopo 10 mesi. Nonostante le voci di addio, Fabio Miretti partirà dal primo minuto. In attacco non c’è spazio per Vlahovic: al suo posto scende in campo il nuovo arrivato David.

Juventus-Reggiana, le formazioni ufficiali

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Locatelli, Miretti, Koopmeiners, Kostic, Conceiçao, Nico Gonzalez, David; all. Igor Tudor

REGGIANA: in attesa di comunicazioni…

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’amichevole tra la Juventus e la Reggiana sarà trasmessa in diretta su DAZN, previo abbonamento all’app. La sfida sarà visibile in diretta su juventus.com registrandosi al sito bianconero.