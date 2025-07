Real Madrid-Juventus, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Xabi Alonso e Tudor per Real Madrid-Juventus, gara degli ottavi di finale del Mondiale per Club

Real Madrid e Juventus si sfidano per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I bianconeri arrivano dalla sconfitta con il Manchester City, che ha determinato il piazzamento al secondo posto nel gruppo G.

Dall’altra parte i Blancos hanno chiuso al primo posto nel girone H, davanti ad Al-Hilal, Salisburgo e Pachuca. Nella notte, proprio l’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha eliminato il Manchester City con un 4-3 che è valso il passaggio ai quarti di finale.

La vincente di Real Madrid-Juventus affronterà la vincitrice della gara tra Borussia Dortmund e Monterrey, in programma alle ore 3:00 italiane della notte tra l’1 e il 2 luglio.

Di seguito, le formazioni ufficiali delle squadre di Tudor e Xabi Alonso.

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Juventus

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander Arnold, Rédiger, Huijsen, Fran Garcia; Bellingham, Tchouameni, Arda Guler; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr. Allenatore: Xabi Alonso

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly; Alberto, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Igor Tudor

Dove vedere Juventus-Real Madrid in tv e in streaming

La partita sarà visibile in tv su DAZN oppure in chiaro su Canale 5. Il fischio d’inizio di Real Madrid-Juventus è previsto per le ore 21:00 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami.

Anche in streaming sarà possibile vedere il match su DAZN tramite il sito o l’app, oppure su Mediaset Infinity.