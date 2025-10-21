La Juventus è tornata in campo in vista della gara di Champions League contro il Real Madrid: le indicazioni dall’allenamento

Dopo la sconfitta subita in campionato contro il Como – la prima stagionale -, ripartirà dalla Champions League il percorso della Juventus.

Mercoledì 22 ottobre i bianconeri saranno impegnati al Bernabeu contro il Real Madrid, in una gara dal grande fascino storico.

Visti i due pareggi arrivati contro Borussia Dortmund e Villareal, per la formazione di Tudor sarà determinante ottenere punti per non rischiare di compromettere la propria posizione in classifica nella league phase.

Nella tarda mattinata di martedì 21 ottobre, Yildiz e compagni hanno svolto l’ultimo allenamento a Torino prima di partire direzione Madrid nel pomeriggio: di seguito le indicazioni principali.

Real Madrid-Juventus, le ultime dall’allenamento

Per i bianconeri si sono rivisti Miretti ma soprattutto Zhegrova ad allenarsi con il gruppo. Importante il rientro del kosovaro dopo alcuni fastidi al pube, mentre da lui si attende ancora una risposta dopo l’investimento nel mercato estivo. Sarà almeno convocabile contro i blancos.

Per sciogliere i dubbi di formazione bisognerà aspettare la conferenza stampa di Tudor, ma la sensazione è che la Juventus possa confermare ancora una volta la difesa a 4, per poi passare a un centrocampo più fisico e quindi con McKennie, Locatelli e Khephren Thuram.

In attacco ancora dubbi, con i tre possibili titolari (David, Vlahovic e Openda, ndr) tutti regolarmente in gruppo e con grande voglia di partire dal 1′ sotto i riflettori del Bernabeu. Una partita che, ad ogni modo, non sarà decisiva per l’allenatore, anche se da lui e dalla squadra la dirigenza si aspetta una risposta di carattere anche in vista di due settimane complicate.

Per ultimo, da sottolineare all’allenamento anche la presenza di Darren Burgess, l’australiano classe 1974 ex Arsenal che è da poco diventato nuovo Director of Performance di Juventus. Insieme a lui, a visionare la rifinitura, presenti anche Modesto e lo psicologo del gruppo squadra.