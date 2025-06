Juventus, cosa serve per raggiungere gli ottavi del Mondiale per Club

Dopo il successo all’esordio contro l’Al Ain, la Juventus è subito salita in testa al girone G del Mondiale per Club: cosa serve ora per gli ottavi?

È stata una partenza con il botto quella della Juventus al Mondiale per Club. I bianconeri, arrivati alla competizione americana con tante incognite, hanno subito convinto battendo 0-5 gli emiratini dell’Al Ain nella gara inaugurale.

Successo e scarto molto importanti, che hanno portato la squadra di Tudor in testa alla classifica ai danni del Manchester City grazie alla differenza reti positiva.

Ancora troppo presto per capire chi potrà terminare la fase a gironi in testa, mentre è possibile invece analizzare cosa serve a Yildiz e compagni per poter ottenere la qualificazione agli ottavi di finale già in dopo la sfida contro il Wydad Casablanca.

Di seguito le combinazioni.

Juventus, Kolo Muani (credits: Andrea Rosito)

Juventus agli ottavi: le combinazioni

Grazie alla super vittoria nella gara d’apertura e al calendario che ha fatto sì che la seconda partita in programma fosse contro i marocchini del Wydad Casablanca e non contro il Manchester City, alla Juventus basta una vittoria per ipotecare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta del Mondiale.

Con 3 punti infatti i bianconeri sarebbero certi di finire tra i primi due posti del girone, indipendentemente da quello che sarà il risultato della partita tra City e Al Ain. In caso di vittoria degli inglesi o di pareggio, gli arabi non potrebbero raggiungere la squadra di Tudor; qualora invece l’Al Ain dovesse battere il Manchester City avrebbe la possibilità di agganciare la Juventus all’ultima giornata, ma non di finirle sopra per via degli scontri diretti a sfavore. Con 3 punti, dunque, Thuram&co sarebbero agli ottavi.