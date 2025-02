Juventus, la probabile formazione per il PSV

La probabile formazione della Juventus scelta da Thiago Motta per la gara di ritorno dei playoff di UEFA Champions League contro il PSV Eindhoven

Battuto l’Inter all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Thiago Motta ha conquistato la quarta vittoria di fila, per la prima volta in stagione.

I bianconeri, adesso, non vogliono fermarsi qui: mercoledì 19 febbraio, la Juventus si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Alle 21, la squadra di Thiago Motta farà visita al PSV Eindhoven di Peter Bosz nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League: si riparte dal 2-1 dell’andata maturato grazie alle reti di Weston McKennie, Samuel Mbangula e Ivan Perisic.

Thiago Motta recupera Douglas Luiz e ritrova Andrea Cambiaso (Le ultime dalla rifinitura), ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina.

La probabile formazione per il PSV

Thiago Motta confermerà il classico 4-2-3-1 ma dovrebbero esserci novità rispetto alla sfida contro l’Inter. Tra i pali spazio a Michele Di Gregorio. Al centro confermata la coppia composta da Federico Gatti e Renato Veiga. A destra ci sarà di nuovo Timothy Weah, mentre a sinistra dovrebbe tornare titolare Lloyd Kelly. Confermato Teun Koopmeiners in mediana, ma al suo fianco dovrebbe esserci Manuel Locatelli. Trequarti confermata: Weston McKennie sarà affiancato da Francisco Conceicao a destro e Nico Gonzalez a sinistra. L’unica punta sarà Randal Kolo Muani. Ancora panchina, quindi, per Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vedere PSV Eindhoven-Juventus in tv e in streaming

La sfida tra il PSV Eindhoven di Peter Bosz e la Juventus di Thiago Motta, valevole per il ritorno dei playoff di UEFA Champions League, si giocherà mercoledì 19 febbraio e il fischio d’inizio sarà alle ore 21. L’incontro del Philips Stadion di Eindhoven sarà visibile in diretta e in streaming su Amazon Prime Video.

