Juventus, l’UEFA ha aperto un procedimento per il Fair Play Finanziario: il comunicato

Juventus, Allianz Stadium (IMAGO)

La Juventus ha fatto sapere che la UEFA ha aperto un procedimento per possibile sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario

Giornata importante in casa Juventus, dove oggi – giovedì 16 ottobre – verrà annunciato il nuovo CdA con delle novità molto rilevanti.

Intanto, però, il club bianconero ha fatto sapere attraverso un fascicolo a bilancio che la UEFA ha aperto un procedimento relativo a un potenziale sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario nel triennio 2022/2023-2024/2025.

Nel comunicato della Juventus si legge che: “Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni UEFA, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025.

L’esito di tale procedimento – che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari UEFA – è atteso per la primavera del 2026 e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni UEFA)“.

Damien Comolli (Imago)

UEFA, aperto un procedimento nei confronti della Juventus

La Juventus, dunque, è finita nuovamente sotto la lente da parte della UEFA per un possibile sforamento dei parametri del FPF. L’esito di questo procedimento sarà reso noto nella primavera del 2026, ma intanto il club bianconero ha anticipato quelle che potrebbero essere le sanzioni.

“Possibile sanzione economica di importo presumibilmente non rilevante oltre che possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste di competizioni UEFA”: questo recita il comunicato pubblicato dalla società, che non si aspetta dunque delle ripercussioni particolarmente pesanti.