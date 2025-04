L’allenatore della Juventus Igor Tudor sta studiando diverse probabili formazioni per la gara contro il Parma di Serie A: le ultime

Archiviati gli impegni europei con i quarti di finale, per le formazioni italiane sarà di nuovo tempo di ributtarsi nel campionato.

In occasione della 33ª giornata, la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Parma allenato da Chivu.

Fischio d’inizio fissato alle 20:45 di lunedì 21 aprile, con le due squadre che si contenderanno tre punti come sempre importantissimi per i rispettivi obiettivi.

L’allenatore dei bianconeri Igor Tudor ha in mente diverse opzioni da mettere in campo per affrontare il Parma: queste le probabili scelte in vista della gara di Serie A.

Juventus, le probabili formazioni in vista del Parma

Molto dipenderà dalle condizioni degli indisponibili, in particolare quelle di Yildiz, McKennie e Koopmeiners, usciti malconci dall’ultima gara di campionato contro il Lecce ma anche dagli ultimi allenamenti. L’allenatore non dovrebbe rischiare il giocatore turco, mentre sicuramente torneranno a disposizione Perin e Veiga. Da valutare, dunque, le condizioni dell’americano e dell’olandese, che determineranno le scelte iniziali per la gara.

Le opzioni più papabili sono per ora due: il 3-4-2-1 oppure il 3-4-1-2 con le due punte dal primo minuto. In entrambi i casi la retroguardia dovrebbe essere composta da Di Gregorio supportato da Kalulu, Veiga e Kelly. Più alti sugli esterni Nico Gonzalez e, se recuperato, McKennie. Anche il centrocampo dovrebbe essere composto in ogni caso da Locatelli e Thuram. In avanti invece, potrebbe vedersi Conceicao al fianco di Koopmeiners dietro Vlahovic, oppure l’olandese messo a supporto dell’attaccante serbo e di Kolo Muani.