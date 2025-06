Juventus, la probabile formazione contro il Wydad Casablanca

La probabile formazione della Juventus per la seconda giornata del Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca

I bianconeri di Igor Tudor si preparano a scendere in campo per la seconda giornata del Mondiale per Club contro i marocchini del Wydad Casablanca.

Dopo aver battuto per 5-0 l’Al-Ain, la Juventus vorrà riconfermarsi sul campo e mantenere la testa del Gruppo G.

Il match contro il Wydad Casablanca è fissato per le ore 18:00 di domenica 22 giugno alla Lincoln Financial Field di Philadelphia.

Tudor non dovrebbe apportare particolari modifiche rispetto alla prima giornata, andando a riconfermare lo stesso 11 visto contro l’Al-Ain.

Juventus, la probabile formazione per il Wydad Casablanca

Per la seconda giornata del Mondiale per Club contro il Wydad Casablanca, la Juventus si prepara a confermare il 3-4-2-1 visto contro l’Al-Ain. Il solito Di Gregorio tra i pali, mentre in difesa dovrebbe essere confermato il tridente Kelly-Savona-Kalulu. Sugli esterni pronti Cambiaso e Alberto Costa, a sostegno di Thuram e McKennie per le vie centrali. Alle spalle di Kolo Muani unica punta, Tudor dovrebbe schierare Yildiz da una parte e Conceição dall’altra.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceição; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere Juventus-Wydad casablanca?

Juventus-Wydad sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1, e sarà anche live su Mediaset Play e Dazn.