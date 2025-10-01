Juventus, la probabile formazione contro il Villarreal

Le possibili scelte di Igor Tudor in vista della prossima sfida di Champions League

La Juventus torna in campo: la squadra bianconera, a partire dalle 21 all’ Estadio de la Cerámica, affronterà il Villarreal nel match valevole per la seconda giornata della League Phase della Champions League

I bianconeri sono reduci dal pareggio ottenuto in campionato contro l’Atalanta. I padroni di casa, invece, hanno raccolto nove punti nelle ultre tre partite de La Liga.

Stesso destino ma con un percorso diverso. Nella gara d’esordio in Champions League, infatti, i ragazzi di Tudor hanno raccolto un punto (4-4) contro il Borussia Dortmund. Mentre i giocatori allenati da Marcelino hanno rimediato una sconfitta (1-0) contro il Tottenham.

Di seguito le possibili scelte di Tudor

Juventus, la probabile formazione

La Juventus dovrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1. Davanti a Di Gregorio dovrebbero esserci Kalulu, Gatti e Kelly. Cambiaso dovrebbe occupare la corsia di destra, Cabal (in gol contro l’Atalanta) occuperà quella opposta. Locatelli e McKennie giocheranno al centro del campo. In attacco c’è David che sarà supportato da Koopmeiners e Yildiz. Per la sfida contro il Villarreal non sono stati convocati Bremer e Thuram (LEGGI QUI).

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

Dove vedere Villarreal-Juventus

La sfida tra il Villarreal e la Juventus, valevole per la seconda giornata della League Phase della Champions League sarà visibile in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video.