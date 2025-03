Juventus, la probabile formazione contro il Verona

Le possibili scelte di Thiago Motta per la sua Juventus per la gara di campionato contro l’Hellas Verona di Zanetti

Sarà la Juventus affrontando il Verona a chiudere la giornata di Serie A. I bianconeri arrivano alla gara dopo l’incredibile eliminazione in Coppa Italia.

Gli uomini di Motta, infatti, sono usciti sconfitti ai rigori dal quarto di finale della coppa nazionale contro l’Empoli di D’Aversa, dopo l’1-1 nei 90 minuti.

Nell’ultimo turno di campionato, invece, i bianconeri avevano battuto 1-0 in trasferta il Cagliari di Nicola grazie alla rete di Vlahovic.

Vittoria che è arrivata pochi giorni dopo la cocente eliminazione ai playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven.

La probabile formazione della Juventus contro il Verona

Per la gara contro il Verona Motta dovrebbe schierare il solito 4-2-3-1. In porta ci sarà Di Gregorio con davanti il quartetto formato da Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso. In mezzo al campo, invece, spazio al duo Locatelli-Thuram. Dietro al centravanti, che sarà Kolo Muani, spazio a Conceicao, Mckennie e Mbangula.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Mckennie, Mbangula, Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vedere Juventus-Verona in streaming e TV

La gara tra Juventus e Verona, in programma per il 3 marzo alle 20:45, sarà visibile in TV su SkySport e su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di SkyGo e quella di DAZN.