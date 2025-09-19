Le possibili scelte di Tudor

Continuare a vincere per dare continuità ai primi tre successi.

Altri tre punti che valgono il primo posto in classifica. Dopo il rocambolesco pareggio dello Stadium, la Juventus si prepara alla trasferta di Verona.

Il match è in programma sabato 20 settembre alle ore 18.

Di seguito le possibili scelte di Tudor.

Juventus, la probabile formazione contro il Verona

JUVENTUS (probabile formazione, 3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; David, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere Verona-Juventus in diretta tv e streaming

La gara tra Verona e Juventus, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma sabato 20 settembre alle ore 18, sarà visibile in esclusiva su DAZN.