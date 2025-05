Le probabili scelte di formazione di Igor Tudor per la sfida del Penzo contro la squadra di Eusebio Di Francesco.

La Juventus si prepara a chiudere una stagione complicata e condizionata da alti e bassi. Il cambio di allenatore, gli infortuni e la mancata continuità sono solo alcune delle problematiche che hanno impedito ai bianconeri di tornare a fare la voce grossa.

Per salvare la stagione, però, la Juventus è chiamata a raggiungere la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Mancare questo obiettivo per la squadra di Tudor avrebbe delle ripercussioni nella programmazione del futuro e della Juventus che verrà.

Di seguito le probabili scelte di formazione dei bianconeri.

La probabile formazione della Juventus

Per la sfida al Venezia Tudor dovrebbe riproporre dal primo minuto Dusan Vlahovic, accompagnato da Yildiz e Conceicao. Novità in difesa che potrebbe essere formata da Alberto Costa, Kelly e Savona. A centrocampo, invece, Thuram ha scontato la squalifica e dovrebbe tornare titolare. Ritorna in gruppo Koopmeiners, che dovrebbe andare in panchina al Penzo.

PROBABILE JUVENTUS: (3-4-3) Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao, Vlahovic.

Dove vederla in tv

La sfida tra Venezia e Juventus, valida per la 38^ giornata di Serie A, è in programma allo stadio Penzo alle ore 20:45 di domenica 25 maggio.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport 251 e in streaming su Sky GO