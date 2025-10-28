Juventus, la probabile formazione contro l’Udinese

David, Juventus (IMAGO)

Le possibili scelte di formazione di Brambilla in vista della sfida tra Juventus e Udinese

In casa Juventus ci si prepara a iniziare un nuovo capitolo, dopo l’esonero di Igor Tudor. I bianconeri sono in attesa di prendere una scelta definitiva sul prossimo allenatore, con Spalletti al momento favorito rispetto a Palladino, ma intanto affronteranno la partita contro l’Udinese con una novità assoluta in panchina.

Si tratta di Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen che nella serata di mercoledì ricoprirà il ruolo di traghettatore, con l’obiettivo di riportare ai bianconeri un successo che manca da un mese e mezzo.

Il 52enne, che avrà dunque l’opportunità di esordire nel palcoscenico dell’Allianz Stadium, darà per ovvi motivi continuità alle scelte di formazione fatte da Tudor nelle ultime uscite.

Di seguito la probabile formazione della Juventus per la sfida contro l’Udinese.

La probabile formazione della Juventus contro l’Udinese

Sarà ancora 3-4-2-1 per i bianconeri, che non hanno avuto tempo e modo di lavorare su altre soluzioni tattiche dopo la sfida contro la Lazio. In porta torna Di Gregorio, mentre la difesa sarà composta da Kalulu, Gatti e Kelly. Sulle fasce pronti Joao Mario e Cambiaso, con il duo Locatelli-Thuram in attacco. Sulla trequarti ci sono i titolarissimi, con Conceicao e soprattutto Yildiz – il quale era partito dalla panchina nella Capitale. In avanti, invece, David va verso la conferma dal 1′.

JUVENTUS (3‑4‑2‑1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. All. Brambilla

Dove vedere Juventus-Udinese in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Udinese, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30 all’Allianz Stadium, sarà visibile su Dazn.