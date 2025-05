Juventus, la probabile formazione contro l’Udinese: in gruppo Cambiaso e Kelly

La probabile formazione studiata da Igor Tudor per Juventus-Udinese, match valido per la 37ª giornata di Serie A

I ragazzi di Tudor hanno in mano il proprio destino. Se raccolgono i sei punti rimasti a disposizione negli ultimi due turni di campionato, mantengono il quarto posto qualificandosi alla prossima edizione della Champions League.

Udinese prima e Venezia dopo le avversarie rimaste da affrontare prima della conclusione di una stagione al di sotto delle aspettative, nella quale neanche il cambio allenatore ha sortito gli effetti sperati.

L’1-1 rimediato allo scadere contro la Lazio testimonia l’instabilità di una squadra che in due delle ultime tre partite ha perso un titolare per espulsione diretta. Dopo lo stop di Yildiz, ha chiuso in anticipo la sua stagione Kalulu.

Anche per questo, si prevedono modifiche obbligate alla probabile formazione della Juventus che domenica sera ospiterà all’Allianz Stadium l’Udinese, dodicesima a 44 punti.

La probabile formazione della Juventus contro l’Udinese

Emergenza in difesa per Tudor, che deve fare i conti con le squalifiche di Savona e Kalulu, alle quali si aggiunge quella di Thuram a centrocampo. Rientra in gruppo Cambiaso, come lui anche Kelly. Entrambi dovrebbero partire dal 1′ minuto. Accanto all’inglese dovrebbe giocare Veiga e Alberto Costa.

Chance per Weah e Nico Gonzalez laterali accanto a McKennie e Locatelli al centro. Davanti rientra Yildiz che agirà con Kolo Muani, favorito su Vlahovic.

JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso; Nico Gonzalez, Locatelli, McKennie, Weah; Yildiz, Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor

Nico Gonzalez, Juventus (Imago)

Dove vedere Juventus-Udinese in TV e in streaming

La partita tra Juventus e Udinese valevole per la 37ª giornata di Serie A è in programma all’Allianz Stadium di Torino domenica 16 maggio alle ore 20:45.

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Dunque, sarà visibile per gli abbonati alla piattaforma TV o tramite applicazione nei dispositivi mobili.