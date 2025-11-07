Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, la probabile formazione per il derby contro il Torino

Redazione 7 Novembre 2025
La probabile formazione della Juventus di Luciano Spalletti per il derby contro il Torino, in programma sabato 8 novembre alle 18:00

Dopo il pareggio all’Allianz Stadium contro lo Sporting, i bianconeri vogliono trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Luciano Spalletti è al lavoro per preparare il suo primo derby della Mole e per dare continuità al successo di Cremona.

Una vittoria consentirebbe alla Juventus di mettere pressione alle squadre che la precedono, rimanendo così in scia per un posto tra le prime 4 in classifica.

Di seguito le possibili scelte di Spalletti, che deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

La probabile formazione della Juventus

Dopo il subentro a Tudor, l’ex allenatore della Nazionale ha deciso di non stravolgere tatticamente la squadra, dando continuità alla difesa a 3. Spalletti ha però portato una novità importante: Koopmeiners difensore. Per il derby della Mole tra i pali ci sarà Di Gregorio, protetto da KaluluGatti e proprio Koopmeiners. A destra Cambiaso dovrebbe partire titolare, con Kostic confermato a sinistra; in mezzo insieme a Locatelli più McKennie di Thuram. Dietro Vlahovic, confermato, spazio a YildizConceição

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceição, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Luciano Spalletti.

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Il derby della Mole, che andrà in scena sabato 8 novembre alle 18:00, sarà visibile esclusivamente su DAZN.