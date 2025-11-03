Juventus, la probabile formazione per lo Sporting

La probabile formazione della Juventus per la partita in casa contro lo Sporting

Dopo un esordio con tanto di vittoria contro la Cremonese, la Juventus di Luciano Spalletti accoglierà all’Allianz Stadium di Torino lo Sporting.

La partita contro la formazione di Rui Borges – valevole per la quarta giornata di Champions League – si giocherà martedì 4 novembre alle ore 21:00.

Nelle prime tre gare, i bianconeri hanno pareggiato contro il Borussia Dortmund (4-4), pareggiato contro il Villarreal (2-2) e perso al Bernabéu contro il Real Madrid (1-0). Il club portoghese, invece, ha 6 punti in classifica, frutto dei successi contro Kairat Almaty (4-1) e OM (2-1). Non ha portato punti la sconfitta per 2-1 di Napoli.

In attesa del fischio di inizio di Juventus-Sporting, leggiamo la probabile formazione dei bianconeri.

Juventus-Sporting, le possibili scelte di Spalletti

Si va verso la conferma del 3-4-2-1 visto contro la Cremonese, così come non dovrebbe subire variazioni l’assetto difensivo: Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti e Koopmeiners a dargli sostegno. Non sono previsti cambiamenti nemmeno a centrocampo, dove dovrebbero esserci Cambiaso, Locatelli, Thuram e Kostić. Passando all’attacco, dietro Vlahović dovrebbero esserci McKennie e Kenan Yıldız.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, K. Thuram, Kostić; McKennie, Yıldız; Vlahović. Allenatore: Luciano Spalletti.

Dove vedere Juventus-Sporting in streaming e in TV

La partita tra la Juventus e lo Sporting si disputerà a Torino, nella giornata di martedì 4 novembre alle ore 21:00.

Sarà possibile vedere la sfida di Champions League in diretta su Sky Sport e su NOW TV.