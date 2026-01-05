Le possibili scelte di Luciano Spalletti in vista della partita contro il Sassuolo di Fabio Grosso

Sassuolo e Juventus scenderanno in campo martedì 6 gennaio alle 20.45 presso il “Mapei Stadium” di Reggio Emilia.

Entrambe le squadre arrivano da un pareggio casalingo per 1-1 contro Parma e Lecce e hanno voglia di ritrovare i tre punti.

I bianconeri sono alla ricerca di una vittoria che sarebbe fondamentale per la corsa alla qualificazione in Champions League.

Spalletti dovrà però fare probabilmente a meno di due titolari. Di seguito le possibili scelte sui titolari che scenderanno in campo.

La probabile formazione della Juventus

Kelly e Conceicao durante la seduta di allenamento odierna hanno svolto lavoro personalizzato e vanno verso l’esclusione per la trasferta di Sassuolo. Spalletti dovrà fare i conti con queste due assenze. In porta ci sarà il solito Di Gregorio, davanti a lui potrebbe rivedersi Koopmeiners nei tre di difesa insieme a Kalulu e Bremer. Sulla corsia di destra insostituibile Weston Mckennie, motore dei bianconeri, sull’altra fascia ballottaggio aperto tra Cambiaso e Cabal con il primo in leggero vantaggio. In mezzo al campo verso la conferma Thuram e Locatelli. In attacco, al fianco dell’insostituibile Yildiz, potrebbe rivedersi Miretti a supporto di uno tra Openda e David con il primo leggermente favorito.

Juventus 3-4-2-1 (probabile formazione): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Mckennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. Allenatore: Lucian Spalletti

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile sui canali DAZN e DAZN 1.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita sull’app di DAZN.