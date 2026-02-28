Juventus, la probabile formazione contro la Roma

Le possibili scelte di formazione di Luciano Spalletti per Roma-Juventus, sfida in programma domenica 1 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico

La grande prova d’orgoglio messa in evidenza nella sfida dello Stadium contro il Galatasaray ha lasciato diverse note positive alla Juventus, ma non è bastata per superare il turno di Champions League.

I bianconeri, ora, hanno in programma un’altra sfida fondamentale – se non decisiva – per il destino della propria stagione, quella contro la Roma di Gian Piero Gasperini.

Dopo gli ultimi passi falsi contro Inter e Como la zona Champions si è allontanata, e perdere anche all’Olimpico vorrebbe dire per la squadra di Luciano Spalletti diminuire di molto le possibilità di 4° posto a fine stagione.

Ecco perché l’allenatore toscano non può permettersi di sbagliare, e ha in mente una formazione che può sorprendere i giallorossi.

La probabile formazione della Juventus

Di nuovo difesa a 4 per Spalletti, che ritrova Bremer e soprattutto conferma Perin tra i pali. La difesa sarà per il resto composta da Kalulu, Kelly e Cambiaso, il quale era indisponibile in Champions. In mediana, vista l’assenza dello squalificato Locatelli, sono pronti Thuram e Koopmeiners, con McKennie che farà da collante tra centrocampo e attacco. Sulle ali i soliti Conceicao e Yildiz, a supporto di David.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Yildiz, Juventus (IMAGO)

Dove vedere Roma-Juventus in tv e in streaming

La partita tra Roma e Juventus, in programma domenica 1 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico e valida per la 27ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.