Juventus, la probabile formazione contro la Roma

La probabile formazione di Luciano Spalletti per Juventus-Roma.

Con la Supercoppa Italiana che vedrà protagoniste altre squadre impegnate nella corsa al titolo, la Juventus ha l’occasione di lanciare un segnale importante nella rincorsa alla zona Champions affrontando la Roma allo Stadium.

La squadra di Luciano Spalletti deve fare i conti con la squalifica di Koopmeiners, ma può sorridere per il rientro di Bremer e per i gol messi a segno da Cabal, fattori che aprono una discussione sull’assetto difensivo da adottare contro i giallorossi.

La Juventus arriva al match forte della vittoria per 1-0 contro il Bologna, successo che ha permesso ai bianconeri di superare i rossoblù e salire al quinto posto in Serie A. I numeri parlano chiaro: cinque vittorie nelle ultime sei partite ufficiali, un solo ko nelle ultime undici gare dalla fine dell’era Tudor (7 vittorie, 3 pareggi), ma ancora quattro punti da recuperare per agganciare la zona Champions.

Di seguito le possibili scelte di Spalletti per la partita.

La probabile formazione della Juventus

Con Bremer titolare, Kelly dovrebbe tornare a sinistra, anche se l’inglese potrebbe mantenere la posizione centrale se Cabal dovesse agire come centro-sinistra. Difficile, invece, ipotizzare una linea a quattro dietro. In attacco resta il ballottaggio tra David e Openda, con quest’ultimo entrato bene contro il Bologna, mentre Kostic insidia Cambiaso sulla corsia di sinistra.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove vedere Juventus-Roma in TV e streaming

La partita tra Juventus-Roma, in programma sabato 20 dicembre alle 20:45, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Il match potrà essere seguito in diretta TV su Sky Sport e in streaming su DAZN e Sky Go.