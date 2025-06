Juventus, la probabile formazione contro il Real Madrid

Kenan Yildiz, attaccante della Juventus (Imago)

Le possibili scelte di Igor Tudor per la sfida contro il Real Madrid, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

La pesante sconfitta contro il Manchester City è solo un lontano ricordo per la Juventus, che deve mettere alle spalle quel risultato e pensare soltanto a fare una buona prestazione contro il Real Madrid.

Sono i Blancos infatti gli avversari dei bianconeri negli ottavi di finale del Mondiale per Club, per una sfida dal sapore storico.

Dentro o fuori adesso per entrambe le squadre, che hanno ovviamente voglia di andare avanti ancora in questo torneo.

Xabi Alonso proporrà tutti i titolari, e lo stesso farà Igor Tudor dopo il turnover attuato nella partita contro il Manchester City.

La probabile formazione della Juventus

Solito modulo ma qualche cambio rispetto alla formazione tipo delle prime due partite per l’allenatore croato, in difesa e sulle fasce. Tra i pali c’è sempre Di Gregorio, che avrà davanti a sé Kalulu e Kelly, oltre alla novità Gatti. Sulla fascia destra McKennie prende il posto di Alberto Costa, mentre dal lato opposto Cambiaso tornerà titolare. La mediana, invece, sarà formata da Thuram e Locatelli. Il reparto offensivo poi è quello delle grandi occasioni, con Conceiçao e Yildiz a supporto di Kolo Muani.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor

Francisco Conceiçao, Juventus (Imago)

Dove vedere Real Madrid-Juventus in tv e in streaming

La partita tra Real Madrid e Juventus, in programma martedì 1 luglio alle ore 21 italiane all’Hard Rock Stadium di Miami, sarà visibile su Dazn e su Canale 5.