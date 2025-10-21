Juventus, la probabile formazione contro il Real Madrid

La Juventus sfida il Real Madrid per la terza giornata di League Phase di Champions League: la probabile formazione dei bianconeri.

È tempo di big match in casa Juventus, la squadra di Igor Tudor si riaffaccia alla Champions League in un momento complicato. L’avversario non aiuta: i bianconeri saranno ospiti del Real Madrid di Xabi Alonso al Santiago Bernabéu.

Dopo la sconfitta contro il Como nell’ultima giornata di Serie A, arriva a quota 6 il numero di partite senza vittoria in tutte le competizioni. 5 pareggi e una sconfitta, che fanno tremare i bianconeri.

La Juventus dovrà compiere un’impresa contro un Real Madrid non al 100%: sono tante le assenze per Xabi Alonso, che dovrà fare a meno di Rüdiger, Mendy, Carvajal e Huijsen.

Tudor prova a cambiare qualcosa in vista del match: la probabile formazione della Juventus.

La probabile formazione della Juventus

Possibile 3-5-2 per Igor Tudor in vista della sfida del Bernabéu. In porta sempre Michele Di Gregorio, con la difesa a 3 quasi obbligata per gli infortuni di Bremer e Cabal composta da Rugani, Gatti e Kelly.

A centrocampo ci saranno Kalulu e Cambiaso sulle corsie, mentre ci dovrebbe essere un’altra chance da titolare per Teun Koopmeiners a centrocampo, insieme a Locatelli e Thuram. In avanti, spazio alla coppia Yildiz-Vlahovic.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.