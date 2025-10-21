Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, la probabile formazione contro il Real Madrid

Redazione 21 Ottobre 2025
Dusan Vlahovic, giocatore Juventus (IMAGO)
La Juventus sfida il Real Madrid per la terza giornata di League Phase di Champions League: la probabile formazione dei bianconeri.

È tempo di big match in casa Juventus, la squadra di Igor Tudor si riaffaccia alla Champions League in un momento complicato. L’avversario non aiuta: i bianconeri saranno ospiti del Real Madrid di Xabi Alonso al Santiago Bernabéu.

Dopo la sconfitta contro il Como nell’ultima giornata di Serie A, arriva a quota 6 il numero di partite senza vittoria in tutte le competizioni. 5 pareggi e una sconfitta, che fanno tremare i bianconeri.

La Juventus dovrà compiere un’impresa contro un Real Madrid non al 100%: sono tante le assenze per Xabi Alonso, che dovrà fare a meno di Rüdiger, Mendy, Carvajal e Huijsen.

Tudor prova a cambiare qualcosa in vista del match: la probabile formazione della Juventus.

La probabile formazione della Juventus

Possibile 3-5-2 per Igor Tudor in vista della sfida del Bernabéu. In porta sempre Michele Di Gregorio, con la difesa a 3 quasi obbligata per gli infortuni di Bremer e Cabal composta da Rugani, Gatti e Kelly.

A centrocampo ci saranno Kalulu e Cambiaso sulle corsie, mentre ci dovrebbe essere un’altra chance da titolare per Teun Koopmeiners a centrocampo, insieme a Locatelli e Thuram. In avanti, spazio alla coppia Yildiz-Vlahovic.

Kenan Yildiz (IMAGO)
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.