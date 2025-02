Juventus, la probabile formazione contro il PSV

Kolo Muani, attaccante della Juventus (Imago)

Le possibili scelte di Thiago Motta per l’andata del playoff di Champions League

Non c’è più tempo per scherzare, ora si inizia a fare sul serio. Il percorso in Champions League della Juventus è stato piuttosto altalenante, con 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte che sono valsi il 20° posto in classifica.

Adesso non si può più sbagliare, perché entrano in gioco le partite che valgono davvero tanto. Il cammino nella fase a eliminazione diretta dei bianconeri parte dallo Stadium, dove martedì sera arriverà a far visita per la seconda volta in stagione il PSV.

Sarà una sfida importante per la Juventus, che può sfruttare la gara d’andata davanti ai propri tifosi per replicare quanto fatto a settembre contro gli olandesi e ottenere magari il giusto vantaggio per il ritorno.

È per questo che Thiago Motta dovrà scegliere gli uomini più in forma, ora che i bianconeri hanno recuperato tanti uomini importanti.

La probabile formazione della Juventus

Sarà come sempre 4-2-3-1 per Motta, che schiererà Di Gregorio in porta. A destra pronto ancora Weah, mentre nella corsia opposta dovrebbe esserci Savona, con Cambiaso ancora non al meglio. I centrali, invece, saranno Gatti e Renato Veiga. In mediana, invece, un cambiamento rispetto alla trasferta di Como: Locatelli dovrebbe esserci ancora dal 1′, fuori invece Koopmeiners e al suo posto Douglas Luiz. McKennie agirà nuovamente da trequartista, con Nico Gonzalez a destra e Yildiz a sinistra. Tutti alle spalle di Kolo Muani, ancora favorito su Vlahovic dopo la doppietta del weekend.

JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione: Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta

Juventus, Douglas Luiz

Dove vedere Juventus-PSV in tv e in streaming

La partita tra Juventus e PSV, in programma martedì 11 febbraio alle ore 21 all’Allianz Stadium, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.

I canali dedicati, in particolare, saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Inoltre, sarà possibile assistere alla partita in streaming su Sky Go e Now TV.

