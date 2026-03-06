Juventus, la probabile formazione contro il Pisa

La probabile formazione e le possibili scelte di Spalletti per la gara tra Juventus e Pisa, valida per il ventottesimo turno di Serie A

L’obiettivo in casa Juventus è chiaro: è tornare presto alla vittoria, che in campionato manca dal 4-1 in casa del Parma dell’1 febbraio.

Alla vigilia Spalletti ha parlato di diversi temi, dalle difficoltà dell’ultimo periodo alle condizioni di Dusan Vlahovic: il serbo è tornato parzialmente in gruppo ma non ci sarà contro il Pisa.

Resta invece aperto il ballottaggio per la porta, occupata da Perin negli ultimi due match contro Galatasaray e Roma.

Di seguito le possibili scelte di Spalletti.

La probabile formazione della Juventus contro il Pisa

In porta, come dicevamo, c’è il ballottaggio tra Di Gregorio e Perin: al momento il primo è leggermente avanti e potrebbe tornare dopo i due turni di riposo. Conferme, invece, per la linea difensiva con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo la coppia Locatelli-Thuram, mentre sulla trequarti Conceiçao e Yildiz affiancano McKennie dietro all’unica punta Jonathan David.

JUVENTUS (4-2-3-1, probabile formazione): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Juventus-Pisa in tv e in streaming

Juventus e Pisa si affrontano sabato 7 marzo all’Allianz Stadium di Torino, fischio d’inizio alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.