Juventus, la probabile formazione contro il Parma
La probabile formazione scelta da Igor Tudor per la partita tra Juventus e Parma
In casa Juventus è tutto pronto per l’esordio stagionale, che corrisponde alla prima gara di campionato contro il Parma.
I bianconeri si presentano allo Stadium con un David e un Joao Mario in più, in attesa che il mercato possa consegnare a Tudor qualche altro rinforzo in questi ultimi giorni.
Lo stesso Tudor sta già provando a dare una propria impronta alla squadra, come visto tra il finale dello scorso campionato e le ultime amichevoli.
Sarà dunque ancora 3-4-2-1 per la Juventus: la probabile formazione.
La probabile formazione della Juventus
Pochi cambi per i bianconeri rispetto alle ultime uscite contro Borussia Dortmund e Atalanta. In porta c’è ovviamente Di Gregorio, con la difesa composta da Gatti, Bremer e Kelly. Joao Mario si prepara alla prima ufficiale da titolare, mentre nella corsia di sinistra è pronto Cambiaso, con Thuram e Locatelli in mezzo al campo. Sulla trequarti ci saranno invece Conceicao e Yildiz, a supporto di David.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor
Dove vedere Juventus-Parma in tv e in streaming
La partita tra Juventus e Parma, in programma domenica 24 agosto all’Allianz Stadium alle ore 20.45, sarà visibile su Dazn.