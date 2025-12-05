Juventus, la probabile formazione contro il Napoli: ancora David dal 1′
La probabile formazione di Luciano Spalletti per il big match della 14ª giornata contro il Napoli
Si avvicina sempre di più il big match della 14ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus, in programma alle 20:45 di domenica 7 dicembre allo stadio “Maradona”.
Diversi infortuni per i bianconeri, che dovranno fare a meno di Vlahovic e Gatti, che però si sono già operati e hanno iniziato il percorso di riabilitazione.
Un match molto delicato per le ambizioni di classifica e non solo, con Luciano Spalletti che tornerà a Napoli per la prima volta da avversario dopo la vittoria dello Scudetto 2022/2023.
Di seguito le sue probabili scelte in avvicinamento al match.
Juventus, la probabile formazione contro il Napoli
Ancora un 3-4-2-1 per Spalletti, che tornerà ad affidarsi a Di Gregorio tra i pali anche in campionato. In difesa, invece, Kelly al centro, con Kalulu e Koopmeiners ad agire da braccetti. Interni di centrocampo, poi, ci saranno con ogni probabilità Locatelli e Khephren Thuram.
Sulle fasce invece spazio a McKennie da una parte e Cambiaso dall’altra. Alle spalle di David unica punta (ancora una volta preferito a Openda) ecco la coppia Conceição-Yildiz.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti
Dove vedere Napoli-Juventus
Napoli-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Napoli-Juve in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. La partita del Maradona, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l’app su dispositivi mobili.