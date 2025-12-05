La probabile formazione di Luciano Spalletti per il big match della 14ª giornata contro il Napoli

Si avvicina sempre di più il big match della 14ª giornata di Serie A tra Napoli e Juventus, in programma alle 20:45 di domenica 7 dicembre allo stadio “Maradona”.

Diversi infortuni per i bianconeri, che dovranno fare a meno di Vlahovic e Gatti, che però si sono già operati e hanno iniziato il percorso di riabilitazione.

Un match molto delicato per le ambizioni di classifica e non solo, con Luciano Spalletti che tornerà a Napoli per la prima volta da avversario dopo la vittoria dello Scudetto 2022/2023.

Di seguito le sue probabili scelte in avvicinamento al match.

Juventus, la probabile formazione contro il Napoli

Ancora un 3-4-2-1 per Spalletti, che tornerà ad affidarsi a Di Gregorio tra i pali anche in campionato. In difesa, invece, Kelly al centro, con Kalulu e Koopmeiners ad agire da braccetti. Interni di centrocampo, poi, ci saranno con ogni probabilità Locatelli e Khephren Thuram.

Sulle fasce invece spazio a McKennie da una parte e Cambiaso dall’altra. Alle spalle di David unica punta (ancora una volta preferito a Openda) ecco la coppia Conceição-Yildiz.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove vedere Napoli-Juventus

Napoli-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l’app di DAZN. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Napoli-Juve in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN. La partita del Maradona, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l’app su dispositivi mobili.