Juventus, la probabile formazione contro il Napoli: Conceiçao verso il ritorno dal 1′

La probabile formazione e le possibili scelte di Luciano Spalletti verso il big match tra la sua Juventus e il Napoli di Antonio Conte

Si avvicina la ventiduesima giornata, e dunque anche il big match che vedrà affrontarsi Juventus e Napoli all’Allianz Stadium.

I bianconeri puntano a riscattare l’ultima sconfitta in campionato con il Cagliari, e con una vittoria accorcerebbero le distanze proprio sulla squadra di Conte, al momento a +4.

La Juventus si trova infatti al quinto posto a quota 39 punti, con la Roma a 42 e – come anticipato – gli azzurri a 43. Per il big match contro il Napoli, Spalletti potrebbe ritrovare Conceiçao dal primo minuto, mentre in attacco David va verso un’altra conferma.

Di seguito la probabile formazione dei bianconeri.

La probabile formazione della Juventus contro il Napoli

Tra i pali torna Di Gregorio, rimasto in panchina a Cagliari e già rientrato in Champions contro il Benfica. Conferme anche per la linea difensiva, con Kalulu e Cambiaso come terzini e la coppia Bremer-Kelly in mezzo. Davanti alla difesa spazio ancora a Locatelli e Thuram, mentre sulla trequarti, oltre a McKennie e Yildiz, può tornare proprio Conceiçao da titolare. Il portoghese, infatti, non gioca dal primo minuto dal match contro il Lecce, durante il quale si era fermato per un problema fisico. In avanti, come dicevamo, David va verso un’altra partenza dal primo minuto.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Juventus-Napoli in tv e in streaming

Juventus e Napoli si sfidano domenica 25 gennaio all’Allianz Stadium di Torino, fischio d’inizio alle ore 18.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). Il match sarà anche trasmesso in streaming sull’app DAZN, oppure su Sky Go e NOW.