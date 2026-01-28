La probabile formazione e le possibili scelte di Spalletti per la gara di Champions League tra Monaco e Juventus

La League Phase della Champions League è ormai giunta al termine. Nella serata di oggi – 28 gennaio – si giocheranno tutte le 18 gare rimanenti dell’ultima giornata.

Tra queste, allo stadio Louis II si affrontano anche Monaco e Juventus: i bianconeri sono già certi della qualificazione ai playoff, mentre la squadra di Pocognoli punta proprio a staccare il pass per gli spareggi.

Spalletti ha già annunciato alcuni cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro il Napoli, come il ritorno di Openda dal primo minuto.

Di seguito le possibili scelte dell’allenatore bianconero.

La probabile formazione della Juventus contro il Monaco

In porta confermato Di Gregorio, mentre la linea dovrebbe tornare a tre con Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo torna Koopmeiners al posto di Locatelli, con Thuram ad affiancarlo, mentre sulle fasce ci sarà spazio per McKennie a destra e Kostic a sinistra. In avanti, come anticipato, Openda torna dal primo minuto, e accanto a lui ci saranno Conceiçao e Yildiz.

JUVENTUS (3-4-3, probabile formazione): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Kostic; Conceiçao, Openda, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Monaco-Juventus in tv e in streaming

Monaco e Juventus si affrontano allo stadio Louis II di Montecarlo, fischio d’inizio alle ore 21.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.