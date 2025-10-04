Juventus, la probabile formazione contro il Milan

Le possibili scelte di Tudor per il big match della sesta giornata

Dopo quattro pareggi consecutivi, la Juventus cerca il ritorno alla vittoria nel big match della sesta giornata contro un Milan reduce da cinque vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia (qui la probabile formazione dei rossoneri).

Sarà soprattutto la serata del ritorno all’Allianz Stadium di Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot, per la prima volta da ex dopo l’addio ai bianconeri.

Riguardo alle scelte di formazione, Igor Tudor non avrà Cabal, uscito per infortunio dalla partita di Champions contro il Villarreal, e forse nemmeno Bremer, ancora in dubbio.

Di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione della Juventus.

La probabile formazione

Rispetto all’ultima partita di Champions, in porta tornerà Di Gregorio al posto di Perin, mentre i tre di difesa dovrebbero essere gli stessi. Con Bremer in dubbio, dovrebbero esserci Kalulu, Gatti e Kelly a comporre questo terzetto. A centrocampo ci saranno ancora Locatelli e McKennie, con Joao Mario che torna titolare sulla fascia destra e Cambiaso spostato a sinistra. Davanti ci sarà spazio dal primo minuto per Conceiçao, oltre che per Yildiz. Nel solito ballottaggio per il centravanti, infine, è Vlahovic che dovrebbe partire da titolare.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Tudor

Dove vedere Juventus-Milan in tv e streaming

La gara della sesta giornata si giocherà nella serata di domenica, con calcio d’inizio alle 20:45.

La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN per i soli abbonati.