La Juventus si gioca il primo posto nel proprio girone al Mondiale per Club: la probabile formazione di Igor Tudor.

Tutto pronto per l’ultima partita del girone di questo Mondiale per Club: dopo le due convincenti vittorie nelle prime uscite, la Juventus è chiamata all’ultimo sforzo per conquistare il primo posto.

La sfida, però, è tutt’altro che semplice: i bianconeri andranno ad affrontare il Manchester City di Pep Guardiola, che, così come la Juventus, hanno trovato 6 punti nelle prime due partite.

In caso di parità, sarà la squadra di Igor Tudor a conquistare il primato, data la differenza reti favorevole conquistata nel corso del torneo.

Le possibili scelte di Tudor passano dall’allenamento di oggi: la probabile formazione bianconera.

La probabile formazione della Juventus

Per la sfida al Manchester City, la Juventus dovrebbe schierarsi con il suo consueto 3-4-2-1 visto in questo Mondiale per Club. In porta Di Gregorio, con la difesa a tre verso la conferma: Kelly, Savona e Kalulu.

A centrocampo, sulle corsie agiranno verosimilmente Cambiaso e Alberto Costa, con in mezzo al campo Thuram e Locatelli: il capitano torna e si candida subito per una maglia da titolare. Sempre Conceiçao sulla trequarti, nonostante qualche acciacco (pronto Koopmeiners al suo posto), insieme all’intoccabile Kenan Yildiz. In avanti Randal Kolo Muani, dopo le buone prestazioni nelle prime due uscite.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kelly, Savona, Kalulu; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceiçao; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor

Dove vedere Juventus-Manchester City in TV e streaming

La sfida tra Juventus e Manchester City sarà trasmessa gratuitamente su DAZN, oltre che su Canale 5. Il match inizierà alle ore 21:00 e si giocherà giovedì 26 giugno.