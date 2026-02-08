Juventus, la probabile formazione contro la Lazio

La probabile formazione di Luciano Spalletti per Juventus-Lazio.

La Juventus torna in campo, ed è subito chiamata a reagire dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta.

I bianconeri attualmente occupano il quarto posto in classifica a quota 45 punti, due in più rispetto alla Roma, e quattro in meno del Napoli, uscito vincente dalla sfida del Ferraris.

Ad ogni modo, per la formazione di Spalletti adesso inizia un gran tour de force, tra i diversi impegni di campionato e il turno playoff di Champions League.

Nel frattempo, scopriamo insieme le possibili scelte di Luciano Spalletti per questa sfida.

La probabile formazione della Juventus

Dopo l’assenza in Coppa Italia, tra i pali torna Di Gregorio. Davanti all’ex Monza, difesa a tre composta da Kalulu, Bremer e Koopmeiners. Sugli esterni McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram in mezzo al campo. In attacco, spazio a Miretti alto sulla destra, Yildiz a sinistra, e David come offensivo.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

La partita tra Juventus-Lazio, in programma domenica 8 febbraio alle 20:45, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Il match potrà essere seguito in diretta e in esclusiva su Dazn.