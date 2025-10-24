La probabile formazione della Juventus e le possibili scelte di Igor Tudor in vista del match in trasferta contro la Lazio

Si avvicina l’ottava giornata di Serie A, con diversi big match in programma, da Napoli-Inter a Lazio-Juventus.

In particolare, i bianconeri stanno vivendo un momento delicato e cercano una vittoria che manca dal 4-3 contro l’Inter.

Nelle ultime sette gare, tra campionato e Champions League, gli uomini di Tudor hanno pareggiato cinque volte e perso in due occasioni, l’ultima contro il Real Madrid.

La Juventus sfiderà la Lazio allo stadio Olimpico domenica 26 ottobre alle 20:45. Di seguito le possibili scelte di Tudor per il match.

La probabile formazione della Juventus contro la Lazio

In porta ancora spazio a Di Gregorio, con la linea difensiva a tre, come a Madrid, composta da Gatti, Rugani e Kelly. A centrocampo può tornare Locatelli dal primo minuto accanto a Thuram, mentre sugli esterni Kalulu e Cambiaso vanno verso la conferma. Sulla trequarti Yildiz e Conceiçao sono in pole, mentre in attacco Vlahovic è il principale candidato alla maglia da titolare.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere Lazio-Juventus in tv e in streaming

La partita tra Lazio e Juventus è in programma per domenica 26 ottobre alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.

Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN oppure in diretta streaming sempre tramite l’app di DAZN.