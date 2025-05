Le possibili scelte di Igor Tudor per il big match dell’Olimpico contro la Lazio

Vincere per continuare a credere nell’Europa, tre punti che potrebbero avvicinare la Juventus di Igor Tudor alla Champions League.

All’Olimpico, contro la Lazio, per uno scontro diretto che può cambiare l’equilibrio del campionato.

Match in programma sabato 10 maggio alle ore 18. Ma chi scenderà in campo per la Juventus?

Di seguito, le possibili scelte di Igor Tudor.

Juventus, la probabile formazione contro la Lazio

Spazio a Di Gregorio tra i pali. Difesa a 3 composta da Kalulu, Veiga e Savona. A centrocampo spazio a McKennie, Locatelli e Thuram: sugli esterni ci saranno Alberto Costa e Weah. Davanti, coppia d’attacco formata da Nico Gonzalez e Kolo Muani.

JUVENTUS (probabile formazione, 3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; Alberto Costa, McKennie, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

Lazio-Juventus, dove vedere in diretta tv e streaming

La gara dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, match valido per la 36esima giornata alle ore 18, sarà visibile in diretta su DAZN.