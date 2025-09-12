Juventus, la probabile formazione contro l’Inter

Le probabili scelte dell’allenatore della Juventus Igor Tudor per il derby d’Italia contro l’Inter di sabato 13 settembre.

La Juventus torna in campo dopo la sosta per le nazionali e si ripresenta alla Serie A con un bottino di 2 vittorie, 3 gol fatti e 0 subiti nella prime 2 giornate.

Un avvio, quello della squadra di Tudor, che vede protagonisti i due attaccanti. Uno c’era già e si tratta di Dusan Vlahovic, rimasto a Torino dopo la sessione estiva di calciomercato. L’altro è Jonathan David, arrivato a parametro zero dopo l’ultima esperienza al Lille.

Due reti per il serbo, una per il canadese. Per la sfida contro i nerazzurri Tudor dovrebbe optare ancora per il numero 30 che collezionerebbe quindi la sua terza maglia da titolare in tre partite. Tra infortuni, squalifiche e indisponibilità, scopriamo quali sono le scelte dell’allenatore croato.

Di seguito la probabile formazione della Juventus per l’attesissimo derby d’Italia contro l’Inter.

Juventus, la probabile formazione per l’Inter

Igor Tudor dovrebbe confermare il 3-4-2-1. Pochi cambiamenti rispetto a quanto visto nelle prime due giornate, con Di Gregorio in porta e difesa composta da Bremer, Gatti e Kelly. In mezzo al campo, poi, ecco Locatelli e Khephren Thuram.

Sulla fasce, invece, Kalulu a destra e McKennie sulla sinistra (Cambiaso ancora squalificato dopo il rosso della prima giornata). Con Zhegrova e Conceição infortunati, infine, spazio a Yildiz e Koopmeiners (alla prima da titolare in stagione) alle spalle di Jonathan David. Panchina dunque per Vlahovic e Openda.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Juventus e Inter, in programma per sabato 13 settembre alle 18:00 e valida per la 3ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile sull’app di DAZN.