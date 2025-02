La probabile formazione della Juventus in vista della partita di Serie A contro l’Inter: le ultime novità sulle scelte di Thiago Motta.

È tempo di derby d’Italia, una delle partite più attese di tutta la Serie A. Dopo il 4-4 nel match di andata, la Juventus si prepara ora a ospitare l’Inter all’Allianz Stadium.

Per entrambe le squadre sarà una sfida importantissima, da vincere a ogni costo. Vietato sbagliare.

I padroni di casa sono reduci da tre vittorie consecutive, compresa quella in Champions League contro il PSV.

L’Inter, invece, è reduce dalla vittoria contro la Fiorentina e non ha dovuto giocare i playoff di UCL. I nerazzurri hanno quindi avuto una settimana intera di tempo per riposare e preparare la partita.

Juventus, la probabile formazione contro l’Inter

Thiago Motta si prepara a puntare ancora sul 4-2-3-1. In porta Di Gregorio, con Weah, Gatti, Veiga e Savona a comporre la linea di difesa. A centrocampo torna Koopmeiners, che dovrebbe agire al fianco di Locatelli. Sulla trequarti pronti Conceicao, McKennie e Yildiz, mentre in attacco Kolo Muani è ancora in vantaggio su Vlahovic. Il serbo è quindi pronto a subentrare a partita in corso, così come Nico Gonzalez e Mbangula.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All.: Thiago Motta

Dove vedere Juventus-Inter in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Inter andrà in scena domenica 16 febbraio alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

L’incontro sarà visibile in esclusiva sull’app di Dazn e sul canale di Sky dedicato Zona Dazn (214).

