Juventus, la probabile formazione contro l’Inter

La probabile formazione della Juventus per la partita contro l’Inter: le possibili scelte di Spalletti per il derby d’Italia

Sarà il 255° Derby d’Italia ad accendere il weekend di Serie A: sabato la Juventus farà visita all’Inter capolista, in una sfida che pesa tanto nella corsa scudetto quanto nella lotta per un posto tra le prime quattro.

I nerazzurri arrivano all’appuntamento con otto punti di vantaggio in vetta, forti di cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni e di una striscia di 12 gare di campionato senza sconfitte.

La Juventus, invece, attraversa un momento meno brillante: una sola vittoria nelle ultime quattro partite ufficiali (2 pareggi, 1 sconfitta) e il 2-2 contro la Lazio, raggiunto nei minuti finali, hanno rallentato la corsa Champions.

I bianconeri sono ora appaiati alla Roma e a tre lunghezze dal Napoli terzo: di seguito le possibili scelte di Spalletti per la partita

La probabile formazione della Juventus per l’Inter

Per il Derby d’Italia Spalletti dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. In porta spazio a Di Gregorio, protetto da una linea difensiva a quattro con Kalulu largo a destra, Bremer e Kelly centrali e Cambiaso sulla corsia sinistra.

In mezzo al campo la cerniera sarà composta da Locatelli e Thuram, con McKennie avanzato sulla trequarti: l’americano, reduce da un taglio alla tibia rimediato contro la Lazio (cinque punti di sutura), ha lavorato a parte ma da domani tornerà regolarmente in gruppo. Sulla destra è atteso il ritorno dal primo minuto di Conceição, con Yildiz sul lato opposto. In avanti confermato David come riferimento offensivo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All.: Luciano Spalletti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Inter e Juventus, in programma sabato 14 febbraio alle 20:45, si giocherà a San Siro. La partita potrà essere seguita in tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go e DAZN