Juventus, la probabile formazione contro il Genoa

La probabile formazione di Igor Tudor per la trasferta della Juventus contro il Genoa

Domenica 31 agosto a partire dalle 18:30 la Juventus di Igor Tudor scenderà in campo a Marassi per la seconda giornata di Serie A 2025/2026 contro il Genoa di Vieira.

Dopo la vittoria per 2-0 all’esordio stagionale contro il Parma, i bianconeri scendono di nuovo in campo con l’obiettivo di rimanere da subito in cima alla classifica.

Indisponibile Cambiaso, espulso alla 1ª giornata, dovrebbe prendere il suo posto Kostic mentre la dirigenza della Juventus è ancora attiva sul calciomercato. Recentissima la cessione di Savona, mentre si lavora per Kolo Muani e non solo (CLICCA QUI).

Di seguito la probabile formazione scelta da Igor Tudor per la sfida contro il Genoa.

La probable formazione della Juventus

Confermato il modulo 3-4-2-1 per Igor Tudor anche in questa seconda giornata. Tra i pali ovviamente Di Gregorio e davanti a lui difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Kelly. In mezzo al campo, spazio ancora a Locatelli e Khephren Thuram.

Sulla fasce, invece, spazio a Kostic da una parte e al solito Kalulu dall’altra. Alle spalle di Jonathan David unica punta, invece, ecco Conceição e Yildiz. Pronti dalla panchina Koopmeiners, Vlahovic e non solo.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kelly, Bremer, Gatti; Kostic, Thuram, Locatelli, Kalulu; Conceição, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor.