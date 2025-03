Juventus, la probabile formazione contro il Genoa

Dusan Vlahovic, Juventus (Imago)

La probabile formazione di Igor Tudor per la partita tra Juventus e Genoa, in programma sabato 29 marzo alle ore 18:00.

La rivoluzione è avvenuta nuovamente in casa Juventus, Thiago Motta ha salutato, dopo la doppia sconfitta con Atalanta e Fiorentina. Lo 0-7 di parziale è costato la panchina all’ex Bologna, che ha lasciato spazio a Igor Tudor.

L’ex Lazio si è presentato in conferenza stampa giovedì 27 marzo, in presenza di Cristiano Giuntoli. Per l’ex giocatore bianconero sarà un vero e proprio esame: con 9 partite a disposizione, dovrà risollevare la classifica della Juventus.

Sarà ancora da comprendere lo stile di gioco dell’allenatore croato: sarà una formazione con due attaccanti? Giocherà con i due trequartisti? Tutto da vedere, ma Igor Tudor è pronto a mettersi al lavoro per far ritrovare fiducia alla squadra bianconera.

Di seguito il possibile undici iniziale per la partita contro il Genoa, in programma sabato 29 marzo alle 18:00, valida per la 30ª giornata di Serie A.

La probabile formazione della Juventus contro il Genoa

Per la sua prima Juventus, Igor Tudor dovrebbe puntare sul suo consueto 3-4-2-1. Di Gregorio confermato in porta, con la linea a 3 composta da Kalulu, Gatti e Veiga.

Sulla destra dovrebbe esserci Weah, mentre a sinistra tocca a Nico Gonzalez. In mezzo al campo capitan Locatelli, con Khephren Thuram a dare manforte. Dietro a Dusan Vlahovic, in vantaggio su Kolo Muani, dovrebbero agire Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Veiga; Weah, Locatelli, Thuram, Nico Gonzalez; Yildiz, Koopmeiners; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere Juventus-Genoa in TV e Streaming

La partita tra Juventus e Genoa, in programma sabato 29 marzo alle ore 18:00, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN.