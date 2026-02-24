La probabile formazione della Juventus per la partita contro il Galatasaray: le possibili scelte di Luciano Spalletti

La Juventus è chiamata all’impresa per approdare agli ottavi di finale di Champions League: dopo la brutta batosta al Rams Park, i bianconeri devono ribaltare tutto.

All’andata, infatti, la squadra di Luciano Spalletti è uscita sconfitta per 5-2 in casa del Galatasaray: senza la regola del gol doppio in trasferta, la Juventus dovrà segnarne 4 per ribaltare il risultato.

Nell’allenamento di martedì 24 febbraio sono tornati a disposizione Kenan Yildiz e Gleison Bremer, che saranno con la squadra.

Di seguito la probabile formazione della Juventus per la partita.

La probabile formazione della Juventus

Luciano Spalletti va verso la conferma del 4-3-3. Un probabile cambio in porta: tocca a Mattia Perin al posto di Di Gregorio. In difesa, McKennie si sposta a sinistra, con Gatti e Kelly in vantaggio su Bremer, ancora non al meglio. Kalulu confermato a destra.

Linea di centrocampo a 3 con Locatelli inamovibile: accanto a lui Teun Koopmeiners, autore di una doppietta all’andata, e Khéprén Thuram. In avanti Yildiz e Conceiçao sulle corsie, con Jonathan David da prima punta.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, David, Yildiz. Allenatore: Luciano Spalletti