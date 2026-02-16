Juventus, la probabile formazione contro il Galatasaray

La probabile formazione della Juventus e le possibili scelte di Spalletti per la gara di Champions League contro il Galatasaray

La Juventus si prepara ad affrontare la sua prossima tappa in Champions League. I bianconeri affrontano il Galatasaray per l’andata degli spareggi, dopo aver concluso la League Phase al tredicesimo posto.

Alla vigilia, Spalletti ha parlato di diversi temi, tornando anche sulle polemiche dopo l’episodio Bastoni-Kalulu del derby d’Italia.

Verso la trasferta in Turchia, invece, l’allenatore bianconero dovrà fare a meno di Jonathan David, non convocato a causa di un fastidio all’inguine.

Di seguito la probabile formazione della Juventus.

La probabile formazione della Juventus contro il Galatasaray

Davanti a Di Gregorio, Spalletti va verso la conferma della linea a 4 con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo le condizioni di Thuram sono ancora da valutare, e in caso il francese non dovesse farcela dal primo minuto, Koopmeiners si candida a una maglia da titolare accanto a Locatelli. Spazio a Conceiçao e Yildiz sugli esterni con McKennie sulla trequarti, mentre in attacco potrebbe partire Openda dal primo minuto.

JUVENTUS (4-2-3-1, probabile formazione): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Openda. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e in streaming

La partita tra Galatasaray e Juventus si giocherà martedì 18 febbraio allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. Fischio d’inizio alle 18:45.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (251), oppure in streaming su Sky Go e NOW.