Juventus, la probabile formazione contro la Cremonese

La probabile formazione dei bianconeri in vista della sfida di sabato 1 novembre alle 20:45 contro la Cremonese.

L’era di Luciano Spalletti alla Juventus inizia a Cremona, dove allo stadio “Zini” i bianconeri sfidano la Cremonese di Davide Nicola che in questo avvio di campionato ha perso una sola volta.

L’ex CT della Nazionale, però, per portare a casa il massimo da questa prima uscita dovrà fare a meno, oltre a Bremer, anche a Yildiz e Kelly che non sono partiti con il resto della squadra per la trasferta.

Tanti i dubbi e la sensazione è che per questa prima partita Spalletti cambierà poco, quantomeno all’inizio, lo spartito ereditato da Igor Tudor, esonerato all’inizio di questa settimana dopo le tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League.

Di seguito il probabile 11 che dovrebbe mettere in campo dal primo minuto Luciano Spalletti.

La probabile formazione della Juventus

Spalletti dovrà fare a meno, come raccontato, di Kelly e Yildiz. Il modulo dovrebbe essere quello con la difesa a 3, con Thuram che torna tra i convocati ma dovrebbe partire dalla panchina. In avanti diversi ballottaggi, con Vlahovic e Openda che alla fine potrebbero spuntarla per una maglia da titolare.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Conceiçao, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Vlahovic, Openda. All. Spalletti.

Dove vederla in tv

Il match tra Cremonese e Juventus, valido per la decima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di sabato 1 novembre 2025.

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e DAZN.