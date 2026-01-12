Juventus, la probabile formazione contro la Cremonese
La probabile formazione della Juventus per la partita contro la Cremonese: le possibili scelte di Luciano Spalletti
Torna in campo la Juventus di Luciano Spalletti, che andrà a chiudere la ventesima giornata di Serie A con il match dell’Allianz Stadium contro la Cremonese.
I bianconeri arrivano dalla bella vittoria in casa del Sassuolo, arrivata per 0-3 con i gol di David, Miretti e l’autogol di Muharemovic.
Ora altra chance per continuare a inseguire la zona nobile della classifica, con la Juventus in questo momento a 3 punti dalla Roma e con 2 punti di vantaggio sul Como.
Di seguito la probabile formazione di Spalletti per la partita.
La probabile formazione della Juventus
Spalletti va verso la conferma del 4-2-3-1 visto nelle ultime uscite. Di Gregorio in porta, con Kalulu e Cambiaso verso la maglia da titolare. La novità è il rientro di Kelly, che andrà ad affiancare Bremer.
A centrocampo, in mediana, tocca a Locatelli e Thuram. Dopo l’ottima prestazione a Sassuolo Miretti verso la conferma dal 1′, con Yildiz e McKennie insieme a lui. Davanti, David in vantaggio su Openda.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.
Dove vedere Juventus-Cremonese in tv e streaming
La partita tra Juventus e Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio alle 20:45, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Il match potrà essere seguito in diretta streaming su DAZN.