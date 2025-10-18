Juventus, la probabile formazione contro il Como: Vlahovic verso la titolarità

Le possibili scelte di Igor Tudor per la gara della sua Juventus contro il Como di Cesc Fabregas in programma domenica alle 12:30

La Juventus dopo la sosta per le nazionali sarà impegnata contro il Como di Fabregas domenica 19 ottobre alle 12:30.

I bianconeri arrivano alla gara dopo cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League contro Borussia Dortmund, Verona, Atalanta, Villarreal e Milan.

Tudor dovrà fare sicuramente a meno di Gleison Bremer, già assente nella gara contro il Milan prima della sosta, che lo scorso 14 ottobre è stato operato al menisco.

Proprio rispetto alla gara contro gli uomini di Massimiliano Allegri l’allenatore croato dovrebbe fare solamente due cambi nell’11 titolare.

La probabile formazione della Juventus contro il Como

Tudor per la gara contro il Como dovrebbe scegliere il solito 3-4-2-1. In porta ci sarà Di Gregorio con davanti a lui il terzetto formato da Gatti, Rugani e Kelly. Nel centrocampo a 4 Kalulu a destra, Cambiaso a sinistra e al centro Locatelli e Thuram. In avanti Coincecao e Yildiz giocheranno dietro Dusan Vlahovic che dovrebbe partire dal primo minuto.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere Como-Juventus in streaming e TV

La gara tra Como e Juventus, in programma domenica 19 ottobre alle 12:30 e valida per la 7ª giornata di Serie A, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.