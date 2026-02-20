Juventus, la probabile formazione contro il Como: ipotesi Openda dal 1′

Le probabili scelte di Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Como, in programma sabato 21 febbraio alle ore 15:00.

Prima del ritorno degli spareggi di UEFA Champions League contro il Galatasaray per la Juventus di Spalletti c’è il test Como. La squadra di Fabregas è la prossima avversaria dei bianconeri ed è anche una diretta concorrente alla qualificazione europea per la prossima stagione.

Compattezza e risultati da ritrovare per la Juventus, che viene dalle sconfitte per 5-2 in Turchia e 3-2 contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato.

Tra infortuni, rotazioni e squalifiche, andiamo a scoprire quale dovrebbe essere l’undici di partenza dei bianconeri nel match in programma alle ore 15:00 di sabato 20 febbraio.

Di seguito le probabili scelte di Spalletti.

Juventus, le probabili scelte di Spalletti per il Como

Spalletti dovrà fare a meno per la prima volta in stagione di Kalulu. In questo senso Cambiaso è pronto a giocare a destra con Kostic a sinistra. Da ritrovare il reparto offensivo, dal momento che dopo l’infortunio di Vlahovic non sono arrivate risposte convincenti da chi era chiamato a sostituirlo. Potrebbe ritrovare spazio Openda dal 1′, visti i fastidi all’inguine di David.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Kostic; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Openda, Yildiz

Dove vederla in tv

Juventus e Como si sfidano nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. La gara è in programma alle ore 15:00 di sabato 21 febbraio 2026 all’Allianz Stadium di Torino.

La sfida sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.