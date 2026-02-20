Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, la probabile formazione contro il Como: ipotesi Openda dal 1′

Alessandro Neve 20 Febbraio 2026
Openda, Juventus (imago)
Openda, Juventus (imago)

Le probabili scelte di Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Como, in programma sabato 21 febbraio alle ore 15:00.

Prima del ritorno degli spareggi di UEFA Champions League contro il Galatasaray per la Juventus di Spalletti c’è il test Como. La squadra di Fabregas è la prossima avversaria dei bianconeri ed è anche una diretta concorrente alla qualificazione europea per la prossima stagione.

Compattezza e risultati da ritrovare per la Juventus, che viene dalle sconfitte per 5-2 in Turchia e 3-2 contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato.

Tra infortuni, rotazioni e squalifiche, andiamo a scoprire quale dovrebbe essere l’undici di partenza dei bianconeri nel match in programma alle ore 15:00 di sabato 20 febbraio.

Di seguito le probabili scelte di Spalletti.

Juventus, le probabili scelte di Spalletti per il Como

Spalletti dovrà fare a meno per la prima volta in stagione di Kalulu. In questo senso Cambiaso è pronto a giocare a destra con Kostic a sinistra. Da ritrovare il reparto offensivo, dal momento che dopo l’infortunio di Vlahovic non sono arrivate risposte convincenti da chi era chiamato a sostituirlo. Potrebbe ritrovare spazio Openda dal 1′, visti i fastidi all’inguine di David.

Luciano Spalletti (IMAGO)
Luciano Spalletti (IMAGO)

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Kostic; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Openda, Yildiz

Dove vederla in tv

Juventus e Como si sfidano nel match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. La gara è in programma alle ore 15:00 di sabato 21 febbraio 2026 all’Allianz Stadium di Torino.

La sfida sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.