La probabile formazione della Juventus per la trasferta di campionato contro il Cagliari valida per la 26esima giornata di Serie A

Neanche il tempo di asciugarsi le ferite per l’eliminazione in Europa che è già tempo di far fronte a una nuova partita di campionato.

Gli uomini di Thiago Motta affronteranno infatti il Cagliari per la 26esima giornata di Serie A, con l’obiettivo di dimenticare quanto prima l’uscita di scena dalla Champions League.

Un’altra problematica resta legata adesso anche al recente infortunio in casa bianconera del nuovo arrivo Renato Veiga, che sarà costretto presumibilmente a 15 giorni di stop e costringerà Motta a fare nuove valutazioni per sopperire all’assenza del portoghese.

Di seguito, le possibili scelte dei bianconeri per la partita contro il Cagliari.

Juventus, la probabile formazione per il Cagliari

Per la sfida contro i rossoblù, Motta dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1. Di Gregorio il confermato tra i pali, con Gatti e Kelly che dovrebbero agire per le vie centrali. Weah e Cambiaso i prescelti nel ruolo di esterni di difesa.

Sulla mediana spazio a Locatelli e Thuram, alle spalle del tridente Yildiz-McKennie-Mbangula. Inamovibile invece Kolo Muani nel ruolo di riferimento offensivo.

Juventus, i possibili 11 per la trasferta di Cagliari

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Mbangula; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.