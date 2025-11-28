Juventus, la probabile formazione contro il Cagliari

Kenan Yildiz – IMAGO

Le possibili scelte di formazione di Spalletti per la sfida tra Juventus e Cagliari, valida per la 13ª giornata di Serie A

Dopo il successo europeo arrivato contro il Bodo/Glimt, la Juventus si prepara a tornare in campo in Serie A. I bianconeri, reduci da due pareggi consecutivi contro Torino e Fiorentina, hanno bisogno di ritrovare i tre punti per tenere il passo delle concorrenti per la qualificazione alla prossima Champions League.

La rincorsa verso le zone alte della classifica parte dalla partita contro il Cagliari, che Vlahovic&co ospiteranno all’Allianz Stadium.

Diversi cambi previsti per Luciano Spalletti dopo le fatiche norvegesi dell’infrasettimanale: tanti titolari sono pronti a tornare in campo dal primo minuto.

Le possibili scelte dell’allenatore toscano per la sfida contro i sardi.

La probabile formazione della Juventus

Sarà ancora 3-4-2-1 per la Juventus, in continuità con le ultime uscite. Tra i pali torna Di Gregorio dopo il turno di riposo in Champions, mentre la difesa sarà ancora composta da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Sulle fasce pronti Cambiaso, il quale potrebbe essere spostato a destra, e Kostic, con Thuram e Locatelli in mediana. Sulla trequarti, infine, ci saranno Conceiçao e Yildiz alle spalle di Vlahovic.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Khephren Thuram (imago)

Dove vedere Juventus-Cagliari in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Cagliari, in programma sabato 29 novembre alle ore 18 all’Allianz Stadium e valida per la 13ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.