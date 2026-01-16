Juventus, la probabile formazione contro il Cagliari

Le probabili scelte di Luciano Spalletti in vista della sfida di sabato 17 gennaio alle ore 20:45 contro il Cagliari di Fabio Pisacane.

La Juventus si prepara a tornare nuovamente in campo dopo la vittoria per 5-0 contro la Cremonese nel posticipo della ventesima giornata di Serie A.

I bianconeri vengono da 7 risultati utili tra campionato e Champions League e vogliono allungare la serie per continuare la loro rincorsa verso le prime posizioni.

Di fronte, però, c’è un Cagliari in cerca di riscatto dopo la sconfitta per 3-0 contro il Genoa. Tra indisponibili, squalificati e rotazioni andiamo a scoprire quali dovrebbero essere gli 11 che partiranno dal 1′ contro i rossoblù.

Di seguito le probabili scelte di Luciano Spalletti.

La probabile formazione della Juventus

Spalletti ha recuperato in gruppo Gatti e Conceicao, sul primo c’è comunque cautela. Yildiz nelle ultime ore ha avuto una leggera influenza che l’ha portato a non effettuare l’allenamento nel pomeriggio di giovedì 15 gennaio. Davanti l’allenatore toscano dovrebbe ripartire da David, che ha segnato in entrambe le ultime due gare.

JUVENTUS (probabile formazione, 4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove vederla in tv

Il match tra Cagliari e Juventus, valido per la ventunesima giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45 di sabato 17 gennaio 2026 alla Unipol Domus di Cagliari.

La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW TV, Sky Go e DAZN.